В МИД РФ заявили о желании Запада помешать Всемирному фестивалю молодежи

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что страны Запада хотели помешать проведению Всемирного фестиваля молодежи. Ее слова приводит агентство ТАСС.

«Западники и запугивали, и отговаривали, и намекали на последствия, и просто не давали информацию об этом фестивале, замалчивали или искажали ее. Всякое было. Но молодежь мира свой выбор сделала», — сказала Захарова.

По ее словам, западная молодежь, которая принимала участие в фестивале, это «не какие-то придуманные люди», а настоящие представители всех континентов, которые хотят мира и общения.

До этого глава делегации США на Всемирном фестивале молодежи Калеб Мопин рассказал РИА Новости, что большинство американцев выступает за хорошие отношения с Россией. По его мнению, «настоящая Америка» желала бы быть частью зарождающейся мировой экономики, в которой присутствуют страны БРИКС, ЕАЭС, а также инициативы «Один пояс — один путь». Он добавил, что, по его мнению, если бы в США закрепилась экономика, основанная на промышленности и росте, Соединенные Штаты и Россия могли бы сблизиться.

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