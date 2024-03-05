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Нуланд покинет пост замгоссекретаря США по политическим вопросам

Блинкен: Нуланд покинет пост замгоссекретаря США в ближайшие недели

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Gleb Garanich/Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшие недели Виктория Нуланд покинет свой пост заместителя госсекретаря по политическим делам. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Блинкена, Нуланд сообщила ему, что планирует покинуть свой пост в ближайшие недели.

Госсекретарь подчеркнул, что на своей должности Нуланд олицетворяла стремление президента США Джо Байдена вернуть дипломатии центральное положение в американской внешней политике, а также возродить лидерство Соединенных Штатов в критическое для страны и всего мира время.

Блинкен добавил, что после отставки Нуланд ее пост временно будет занимать заместитель госсекретаря Джон Басс.

До этого Нуланд рассказала, какую выгоду Вашингтон получает от выделения помощи Украине.

По ее словам, основная масса денег, переданных Украине, возвращается прямо в американскую экономику для производства оружия, включая хорошо оплачиваемые рабочие места.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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