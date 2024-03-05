В Poltitco не поверили Кае Каллас, что она не «ест русских»

Ответ премьер-министра Эстонии Каи Каллас не убедил издание Politico насчет того, что она не «ест русских» на завтрак. Об этом сообщается в комментарии издания.

«Неясно, регулярно ли Каллас ест мюсли или на самом деле иногда ест русских», — отмечает издание.

Таким образом в Politico ответили на фотографию эстонского премьер-министра, которая продемонстрировала свой завтрак.

4 марта издание Politico писало, что в Евросоюзе не хотят видеть на должности главы европейской дипломатии Каю Каллас, так как ей «нравится есть россиян на завтрак».

1 марта Кая Каллас заявила, что не собирается называть Владимира Путина президентом России.

Ранее сообщалось, что Запад хочет от нового генсека НАТО не очень воинственной поддержки Украины.