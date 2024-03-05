Украинский посол счел российским шантажом слив переговоров немецких военных

Посол Украины в Германии Алексей Макеев назвал перехват разговора немецких военных об ударах по Крымскому мосту и связанный с этим скандал шантажом со стороны России. Об этом он заявил в эфир телеканала Phoenix.

С точки зрения Макеева, целью публикации разговора является давление на правительство ФРГ в вопросе оказания военной помощи Украине.

«Мы видим атаку России с целью запугать немецких политиков и сбить с толку немецкое общество. И этой цели они достигли», — заявил украинский посол. Он подчеркнул, что обсуждение поставок оружия ВСУ является частью лидирующей роли Берлина на континенте.

Макеев отметил ранее оказанную ФРГ военную помощь и заявил, что контроль над переданным вооружением надежен, а применение – эффективно.

3 марта министр обороны ФРГ Борис Писториус высказался об утечке разговора немецких офицеров, назвав ее частью информационной войны, которую ведет Россия. По словам министра, на опубликованной записи военные обсуждали «различные сценарии», и это не означает, что власти дали «зеленый свет» для передачи Украине ракет Taurus.

Расшифровка разговора немецких военных, которые обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и якобы планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов, была опубликована 1 марта.

Ранее стал известен виновник утечки разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост.