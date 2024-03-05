Назван виновник утечки разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост

Утечка разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможной атаке на Крымский мост произошла из-за начальника отдела операций и учений командования Военно-воздушных сил ФРГ Франка Грефе. Об этом пишет таблоид Bild.

По данным издания, на момент разговора Грефе находился в Сингапуре. Он подключился к беседе через незащищенную сеть.

Речь идет о бригадном генерале Франке Грефе, который остановился в Сингапуре 19 февраля. Там он, как и многие другие военные, посетил авиационную выставку Singapore Airshow.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов. Согласно представленному Симоньян тексту, участники беседы просчитывали варианты, как поддержать Киев, чтобы Германия не стала непосредственным участником конфликта.

Позднее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что внутренние каналы связи бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) при перехвате разговора офицеров не были взломаны.

Ранее в МИД РФ заявили, что денацификация в Германии не завершена.