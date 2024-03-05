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Пушилин заявил, что Украина потеряла шансы сохранить государственность

Пушилин: после отказа от переговоров Украина потеряла шансы сохраниться

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Александр Сухов/РИА Новости

После того как Украина отказалась вести переговоры с Россией, она утратила шансы на сохранение своей государственности, считает глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Об этом политик заявил на полях Всемирного фестиваля молодежи, его цитирует ТАСС.

«Я... вижу крайне мало каких-либо перспектив и шансов, что Украина будет иметь шансы сохраниться. Это было возможно на предыдущих этапах, когда были открыты какие-то переговорные институции, а сейчас Украина сама их себя лишила», — сказал глава ДНР.

По мнению Пушилина, после отказа от переговоров Киев впал в зависимость от западных стран и потерял субъектность в принятии решений. Обычных украинцев же он назвал заложниками сложившейся ситуации.

До этого о том, что концепция «Украина — это не Россия» должна окончательно исчезнуть из восприятия человечества, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По мнению политика, Украина является «несостоявшейся страной» и она губительна «прежде всего для самих украинских граждан».

Ранее Пушилин обвинил Зеленского в кратном занижении потерь ВСУ.

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