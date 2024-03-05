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Губернатор Запорожской области ответил, есть ли в планах встреча с главой МАГАТЭ в Сочи

Балицкий заявил, что у него нет в планах встречи с главой МАГАТЭ Гросси в Сочи

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Lisa Leutner/AP

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что у него нет в планах встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Сочи. Об этом пишет РИА Новости.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в рамках визита главы МАГАТЭ состоится ряд встреч на высоком уровне. В числе тем будут обсуждения дальнейшего взаимодействия РФ с агентством. Кроме того, запланированы рабочие консультации по вопросам безопасности Запорожской АЭС.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что контакты президента РФ Владимира Путина и генерального директора МАГАТЭ не исключены.

В феврале Гросси посетил Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Он прибыл на территорию ЗАЭС в сопровождении сотрудников агентства и представителей Минобороны Российской Федерации. Целью этого визита стало содействие обеспечению защиты станции и предотвращению радиологической аварии.

Ранее в Кремле допустили контакты Путина с гендиректором МАГАТЭ в ближайшее время.

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