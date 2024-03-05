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Немцы больше не хотят принимать беженцев в Германии

Stern: большинство немцев выступают против приема беженцев в Германии

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Markus Schreiber/AP

В Германии зафиксирован рост скептических отношений к приему беженцев, поскольку большинство граждан считают, что предел в этом вопросе достигнут и беспокоятся о негативных последствиях иммиграции. Это следует из результатов исследования Bertelsmann Foundation, которые есть в распоряжении немецкого журнала Stern.

«Согласно опросу, скептицизм в отношении иммиграции и опасения по поводу негативных последствий значительно выросли ввиду растущего числа беженцев и сложных условий, таких как энергетический кризис и инфляция. Многие немцы все больше обеспокоены дополнительными расходами на социальное обеспечение, проблемами в школах и нехваткой жилья», — говорится в тексте.

Так, если в 2021 году только 36% процентов опрошенных считали, что Германии больше не стоит принимать беженцев, то на сегодняшний день такой точки зрения придерживаются 60% граждан.

Прием беженцев с Украины, рост числа просителей убежища и экономический кризис привели к впечатлению «коллективного истощения и чрезмерных требований», отмечается в материале.

До этого сообщалось, что большинство немцев выступают за увеличение поставок оружия Украине от европейских государств.

Ранее в Германии выявили «фальшивых украинцев», получающих пособия как беженцы.

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