Стало известно о холодном отношении к украинским дипломатам в Китае

Китай холодно относится к украинским дипломатам, находящимся на территории страны, а с начала конфликта на Украине Владимир Зеленский и Си Цзиньпин общались всего лишь раз. Об этом пишет агентство Bloomberg в материале о роли КНР в урегулировании кризиса на Украине.

Как следует из текста, спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй приехал 2 марта прибыл с визитом в Россию, а затем должен был посетить Украину и ряд европейский стран с целью поиска политического урегулирования конфликта. Однако, как считает Bloomberg, надежды на то, что его поездка приведет к значимому решению по урегулированию конфликта невелики.

По словам неназванного европейского дипломата, поездка представителя КНР была поспешно организована.

В материале также отмечается, что «посол Украины Павел Рябикин добился лишь нескольких встреч с момента своего прибытия в китайскую столицу прошлым летом, несмотря на отправку запросов почти в 40 различных министерств и муниципалитетов».

«Напротив, посол России Игорь Моргулов , которого Владимир Путин назначил работать в Пекине в сентябре 2022 года, охарактеризовал российско-китайские отношения в прошлом году как «очень плодотворные», — пишет Bloomberg.

В МИД Китая в ответ на вопрос об отсутствии встреч с послом Украины сообщили, что каналы связи между странами «беспрепятственны».

«Деятельность Пекина за рубежом, похоже, контрастирует с его действиями внутри страны», — отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что Китай готов содействовать переговорам России и Украины.