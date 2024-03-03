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Китай готов содействовать переговорам России и Украины

В КНР заявили о готовности содействовать переговорам между Россией и Украиной

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Китай готов продолжать усилия по содействию мирным переговорам между Россией и Украиной, заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«Китай готов продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам, посредничеству между Россией, Украиной и другими соответствующими сторонами, достижению консенсуса и содействию окончательному политическому урегулированию украинского кризиса», — сказал Ли Хуэй.

Также он заявил, что Москва и Пекин должны способствовать дальнейшему развитию отношений между странами.

До этого депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинцы готовы воевать с Ираном, Китаем или Северной Кореей на стороне Соединенных Штатов в случае необходимости. По словам парламентария, немногие страны, в отличие от Украины, готовы будут воевать вместе с США в случае необходимости.

В ответ на это официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что блоковая конфронтация не может обеспечить безопасность.

В феврале стало известно, что Франция и Китай договорились добавиться достижения мирного урегулирования конфликта на Украине. Французский лидер высказался о «значительной роли, которую может сыграть Китай в урегулировании.

Ранее стало известно, что Россия начнет поставки свинины в Китай.

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