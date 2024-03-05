Помощник Путина заявил, что БРИКС не планирует проводить военные учения

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в интервью ТАСС, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты) не планируют проводить совместные военные учения.

По словам Ушакова, у участников объединения также нет намерения развивать военно-техническое сотрудничество.

«У ... объединения не было и нет военной или военно-технической составляющей сотрудничества. Полагаю, что не раскрою секрета: у БРИКС отсутствуют планы выстраивать такого рода взаимодействие, включая проведение военных учений», — поделился Ушаков.

До этого Ушаков говорил, что новые заявки поступают на присоединение к БРИКС, однако говорить о «второй волне» расширения пока преждевременно.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявлял, что доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности к 2028 году вырастет до 36,6%.

Ранее лидеры стран БРИКС пригласили Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса.