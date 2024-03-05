В ФРГ обвинили Россию в утечке из бундесвера

Глава министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер обвинил Россию в происшедшей утечке разговоров офицеров бундесвера, сообщает агентство Reuters.

По словам Линднера, случившееся является тревожный сигналом, что Германия является мишенью для российского президента Путина. Утечка продемонстрировала уязвимость ФРГ перед гибридной атакой спецслужб России.

Линднер отметил, что в результате утечки не было обнародовано никакой секретной информации и назвал опубликованные сведения не имеющими критического значения.

Ранее сообщалось, что парламентская фракция партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) потребует отставки министра обороны страны Бориса Писториуса.

1 марта в сети появилась расшифровка разговора немецких офицеров, которые обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.