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АдГ будет требовать отставки министра обороны ФРГ Писториуса

Депутат Оттен: АдГ потребует отставки министра обороны ФРГ Писториуса

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Global Look Press

Член комитета бундестага ФРГ по обороне Герольд Оттен заявил, что парламентская фракция партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) потребует отставки министра обороны страны. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам Оттена, вспыхнувший после утечки разговора офицеров бундесвера скандал свидетельствует о том, что глава министерства обороны Борис Писториус не справляется со своими обязанностями. В частности, позиция Писториуса противоречит официальным заявлениям канцлера ФРГ Олафа Шольца. В связи с этим АдГ считает, что Писториус больше не может занимать свой пост.

Оттен сказал, что фракция выступила с инициативой провести внеочередное заседание комитета бундестага по обороне. При этом депутат отметил, что отставка Писториуса должна произойти как можно быстрее.

1 марта в сети появилась расшифровка разговора немецких офицеров, которые обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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