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В Вашингтоне отказались комментировать утечку с разговором немецких офицеров

Кирби отказался комментировать утечку с разговором офицеров бундесвера

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Антон Денисов/РИА Новости

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не будет комментировать утечку с разговором офицеров армии ФРГ, чтобы не подтверждать тезис о гибридной войне НАТО с Россией. Об этом со ссылкой на выступление чиновника перед журналистами сообщает РИА Новости.

По словам Кирби, он не намерен говорить о содержании утечки. Разговоры об этом только сыграют на руку Москве.

Кирби назвал смехотворным тезис о том, что между Западом и Россией, НАТО и Россией, США и Россией идет «какого-то рода война» и подчеркнул, что любое подтверждение утечки лишь облегчит его продвижение.

Ранее представитель премьер-министра Великобритании заявил, что утечка разговора офицеров бундесвера является серьезной проблемой.

Расшифровка разговора немецких офицеров, которые обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов, появилась в сети 1 марта. Позднее министерство обороны ФРГ подтвердило факт прослушивания высокопоставленных офицеров немецкой армии, однако в ведомстве не смогли сказать, были ли внесены изменения в версию разговора.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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