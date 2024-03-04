Трамп назвал решение о допуске до праймериз в Колорадо вдохновляющим и объединяющим

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп назвал решение Верховного суда о допуске его к праймериз в штате Колорадо «одновременно объединяющим и вдохновляющим». Его слова приводит Fox News.

«Сегодняшнее решение, особенно тот факт, что оно было принято единогласно со счетом 9:0, одновременно объединяет и вдохновляет народ Соединенных Штатов Америки», — сказал Трамп.

В то же время он заявил, что ожидает решения Верховного суда по вопросу президентской неприкосновенности.

«Не менее важным для нашей страны будет решение, которое они вскоре примут об иммунитете президента — без которого президентство было бы низведено до не более чем церемониальной должности, что далеко от того, что планировали основатели», — подчеркнул Трамп.

До этого Верховный суд США отклонил решение суда Колорадо не допускать бывшего американского лидера Дональда Трампа до первичного голосования за кандидатов в президенты (праймериз), которое состоится в регионе 5 марта. В публикации отмечается, что решение Верховного суда штата Колорадо не может быть оставлено в силе, с этим согласны все девять членов ВС США.

Ранее Трамп назвал «победой для Америки» свой допуск до праймериз в Колорадо.