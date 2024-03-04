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Трамп назвал «победой для Америки» свой допуск до праймериз в Колорадо

Верховный суд разрешил Трампу участвовать в праймериз в штате Колорадо

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Mike Segar/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп назвал решение Верховного суда о допуске его к праймериз в штате Колорадо большой победой для всей страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Большая победа для Америки!» — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social после обнародования решения суда.

До того в Колорадо вынесли судебное решение о запрете Трампу принимать участие в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост президента США в 2024 году.

29 февраля Трампа исключили из праймериз в штате Иллинойс, после чего это событие прокомментировали в его предвыборном штабе.

4 марта стало известно, как жители США оценивают умственные способности Байдена и Трампа.

Ранее президентство Дональда Трампа сочли уже решенным вопросом.

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Выборы в США — 2024
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