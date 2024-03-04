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В Германии оценили слова Захаровой о незавершенной денацификации

МИД ФРГ: слова Захаровой о незавершенной денацификации не запугают немцев

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

В Берлине приняли к сведению слова официального представителя российского МИДа Марии Захаровой о том, что денацификация Германии не завершена. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристиан Вагнер, сообщает ТАСС.

«Мы не в первый раз слышим подобные высказывания от близких к правительству или даже относящихся к власти в России лиц, и мы принимаем их к сведению», — сказал Вагнер.

Он подчеркнул, что Германия не позволит запугать себя подобными высказываниями.

До этого Мария Захарова заявила, что перехваченные переговоры высокопоставленных немецких офицеров о возможном ударе по Крымскому мосту свидетельствуют о том, что процесс денацификации в Германии не завершен.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов. Согласно представленному Симоньян тексту, участники беседы просчитывали варианты, как поддержать Киев, чтобы Германия не стала непосредственным участником конфликта.

Ранее в ФРГ назвали перехваченный разговор военных позором для правительства и бундесвера.

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