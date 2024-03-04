В Кремле допустили контакты Путина с гендиректором МАГАТЭ в ближайшее время

Контакты президента Российской Федерации Владимира Путина и генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси не исключены. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем такой возможности», — сказал он.

Незадолго до этого Гросси сообщил, что собирается во вторник, 5 марта, отправиться с визитом в Россию.

В феврале генеральный директор МАГАТЭ посетил Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Гросси прибыл на территорию ЗАЭС в сопровождении сотрудников агентства и представителей Минобороны Российской Федерации. Целью этого визита стало содействие обеспечению защиты станции и предотвращению радиологической аварии.

Позже глава МАГАТЭ провел брифинг, в ходе которого заявил об улучшении обстановки на данном объекте критической инфраструктуры.

Ранее Гросси заявил, что Путин в полной мере осведомлен положением дел на ЗАЭС.