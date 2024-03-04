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В Польше заявили о попытке втянуть страну в конфликт на Украине

Myśl Polska: Польшу намерены втянуть в конфликт на Украине

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Shutterstock

Польшу хотят втянуть в конфликт между Россией и Украиной, однако это не касается польского государства. Об этом говорится в материале польского издания Myśl Polska.

«Мы все еще можем выбрать мир. Нам не нужно разрушать нашу страну. И мы не должны позволять нашим политикам делать это. А что мы должны, так это возвысить свой голос и четко сказать: мы не хотим умирать за Крым», — говорится в материале.

До этого сообщалось, что российские войска охотятся на украинские радары и системы противовоздушной обороны (ПВО) в зоне проведения спецоперации. По словам Подгурского, российские войска атакуют украинские объекты с помощью ракет Х-31П и Х-59.

Также Military Watch Magazine писал, что страны Запада обсуждают возможность отправки солдат НАТО на Украину из-за территориальных потерь и провалов на поле боя. Ситуация на поле боя в зоне спецоперации на Украине сделала актуальными призывы к прямому вмешательству стран Запада, в том числе к размещению наземных сил «c целью предотвратить победу России, которая, судя по всему, все больше кажется неизбежной».

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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