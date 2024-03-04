В Литве извинились за использование слогана кампании Путина

Миндаугас Линге, глава предвыборного штаба премьер-министра Литвы и кандидата в президенты республики Ингриды Шимоните, принес извинения за использование слогана кампании президента Российской Федерации Владимира Путина на выборах 2018 года. Об этом сообщает LRT.

Речь идет о лозунге «Сильный президент — сильная страна». Этот слоган практически идентичен лозунгу «Сильный президент — сильная Россия», который использовался в ходе кампании Путина в 2018 году.

По словам Линге, эта формулировка предвыборного штаба, «как она звучит сейчас, вызывает определенные ассоциации».

«Наверное, ее неуместно использовать, просто ту же идею можно выразить другими словами», — сказал он.

Линге добавил, что совершил «элементарную ошибку».

Сама Шимоните заявила, что спокойно реагирует на критику, вызванную использованием такого лозунга. Она отметила, что «лозунгами на выборах не побеждают».

До этого Шимоните заявила, что не намерена уходить в отставку перед выборами президента Литвы.

Выборы президента Литвы пройдут 12 мая 2024 года, второй тур может состояться 26 мая, если ни один из кандидатов не получит большинства голосов.

Ранее рейтинг президента Литвы упал после новостей о его членстве в Компартии СССР.