Медведев заявил о признании другими странами новых регионов в составе России

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев утверждает, что другие государства, признающие суверенитет и территориальную целостность России, автоматически соглашаются с вхождением в состав страны новых регионов Донбасса и Новороссии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данные регионы являются интегральной частью России и обозначены ее конституцией.

До этого Медведев, выступая в ходе марафона «Знание. Первые» Российского общества «Знание» в рамках Всемирного фестиваля молодежи, привел слова президента страны Владимира Путина о границах России, которые «нигде не заканчиваются.

В октябре прошлого года Путин ответил на вопрос журналистов о том, где армия страны должна будет остановиться. По его словам, важны не территории, а безопасность россиян.

2 марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи прошла церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи, главной темой которого является «Мир меняется, потому что меняюсь я». Мероприятие проходит с 1 по 7 марта.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».