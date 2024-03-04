Орбан заявил, что у Запада нет шансов победить Россию в прокси-войне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Запада нет шансов для победы над Россией в прокси-войне, которую он развязал. С соответствующим заявлением глава венгерского кабмина выступил в Венгерской торгово-промышленной палате, его слова приводит РИА Новости.

«Очевидно, что эту войну Запад против России не выиграет… это прокси-война, все знают, что основные силы Украины дает не Украина, а те, кто стоит за ней», — подчеркнул Орбан.

Он в очередной раз указал на необходимость немедленного перехода к переговорному процессу, акцентировав внимание, что на Украине речь идет именно о войне России и западных стран.

До этого Орбан сообщал, что Венгрия хочет сохранить экономические отношения с Россией и вынуждена отказываться от них только в тех областях, где действуют санкции Евросоюза. По его словам, Запад упустил возможность для заключения мирного соглашения по Украине, когда в нем была заинтересована даже Россия.

Ранее Венгрия спрогнозировала сохранение Россией военного превосходства над Украиной.