Россия сохраняет военное превосходство над Украиной, оно и дальше останется на стороне РФ, но при этом у украинского конфликта нет военного решения, поэтому он должен быть урегулирован путем переговоров. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в программе на радиостанции Kossuth.

»НАТО не хочет войны, она не вступит в войну. Нужно добиваться прекращения огня, поскольку невозможно поставить Россию на колени в военном плане», — считает глава венгерского правительства.

Орбан подчеркнул, что «необходим мирный процесс». Он напомнил, что Венгрия последовательно выступает за прекращение огня и начало переговоров по украинскому кризису. Ведущие западные страны, в том числе Франция и Германия, придерживаются другой точки зрения, рассчитывая на военное решение.

Премьер Венгрии предположил, что в случае победы бывшего главы Соединенных Штатов Дональда Трампа на выборах в ноябре и его возвращения в Белый дом может появиться надежда на урегулирование конфликта между Россией и Украиной.

Венгерское правительство неоднократно заявляло, что в переговорах по этим вопросам должны принимать участие не только Украина и Россия, но и США, которые оказывают Киеву основную военную и финансовую поддержку.

До этого Орбан заявлял, что поддержка Украины имеет огромную политическую цену для Евросоюза на фоне протестов фермеров в европейских странах и снижения уверенности на Западе в победе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте.

Ранее в Венгрии заявили, что Запад воюет с РФ с помощью своего оружия.