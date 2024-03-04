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Многие депутаты Рады от партии Зеленского хотят досрочно сдать свои мандаты

Страна.ua: все больше депутатов от партии Зеленского хотят сдать свои мандаты

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РИА Новости

Все большее количество депутатов от фракции «Слуга народа» желают досрочно сложить свои мандаты, однако «их просто не отпускают». Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

«Раньше говорили, что примерно 20 людей хотят сложить мандат и написали официально заявление. Сейчас желающих уйти значительно больше, но их просто не отпускают», — сообщил источник изданию.

По данным источника, соответствующие намерения блокируются на уровне руководства фракцией в Верховной раде. По словам неназванного члена фракции «Слуга народа» царит «какой-то хаос постоянный, каждый занимается чем хочет».

Отмечается, что на многих депутатов оказывает гнетущее воздействие сложившаяся ситуация на фронте и неоправдавшиеся надежды на успех на поле боя.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что разрешение на выезд парламентариям в командировку в другую страну дают в зависимости от того, как они голосуют за законопроект.

Ранее в Раде раскрыли траты офиса Зеленского на командировки.

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