В Госдуме оценили призыв правнука Сталина распустить ООН

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа исключил возможность роспуска ООН после обращения правнука Иосифа Сталина художника Селима Бенсаада к Сергею Лаврову с соответствующим призывом. В беседе с «Лентой.Ru» Чепа подчеркнул, что ООН необходимо реформировать, а не ликвидировать.

«Конечно, распускать ООН никто не будет, хотя можно понять людей, для которых странным кажется позиция организации по многим вопросам», — сказал Чепа.

По словам депутата, ООН по-прежнему «очень нужна», с организацией следует работать, а не закрывать. Он также отметил необходимость структурных изменений в Совете безопасности и усиления представительства африканских стран в объединении.

Кроме этого, Чепа выразил беспокойство регулярным давлением на ООН.

«К сожалению, ООН не реагирует на многие вопросы, что плохо воспринимается многими людьми. Мы это понимаем», — констатировал депутат.

До этого правнук экс-руководителя СССР Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад написал открытое письмо министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, в котором предложил распустить ООН.

«Я готов официально от лица семьи Сталиных поддержать вас и Министерство иностранных дел Российской Федерации в созыве специального заседания ООН, чтобы решить дальнейшую судьбу данной организации», — говорится в обращении.

Ранее в ООН рассказали, что «фатально подорвало» авторитет Совбеза организации.