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Бербок увидела угрозу от России странам Западных Балкан

Бербок призвала принять Балканы в ЕС из-за угрозы дестабилизации от России

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Liesa Johannssen/Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страны Западных Балкан заслуживают поддержки на пути в Евросоюз, поскольку в Европе нельзя оставлять «серые зоны», которые Россия может использовать для дестабилизации». Ее слова приводит агентство DPA.

«Мы нигде в Европе не можем позволить себе серые зоны и должны сделать все возможное, чтобы вместе закрыть фланги, которые РФ может использовать для своей политики дестабилизации, дезинформации и проникновения», — заявила Бербок перед отъездом в регион.

По ее словам, вступление стран Западных Балкан в ЕС стало геополитической необходимостью «перед лицом жесткого империализма России».

Бербок подчеркнула, что «мы делаем все возможное, чтобы поддержать шесть государств региона на их пути в Евросоюз».

До этого Анналена Бербок заявила, что расширение Евросоюза связано с вопросами безопасности. Глава германского оборонного ведомства подчеркнула, что если на Западных Балканах не будет сильного европейского влияния, то «там будут другие — Россия или Китай».

«Именно поэтому расширение Евросоюза для нас является геостратегическим положением, вопросом политики безопасности», — резюмировала политик.

Ранее Бербок назвала последствия интеграции Западных Балкан в ЕС.

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