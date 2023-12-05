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Бербок назвала последствия интеграции Западных Балкан в ЕС

Бербок заявила, что вступление Западных Балкан в ЕС укрепит безопасность Европы

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Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что вступление Западных Балкан в Европейский союз (ЕС) станет серьезным вкладом в безопасность континента. Ее слова приводит Zeit.

По ее словам, из-за конфликта на Украине Евросоюз не может позволить себе «серых зон» в центре Европы.

«Страны Западных Балкан полностью принадлежат ЕС. Это не просто пустая фраза, а в интересах нашей собственной безопасности», — отметила Бербок.

По ее словам, Евросоюз должен действовать решительно и оставаться «якорем безопасности для всех нас в Европе».

«В то же время ЕС должен придерживаться слова и сделать следующие шаги в процессе своего расширения, как только условия будут выполнены», — добавила Бербок.

До этого Анналена Бербок заявила, что расширение Евросоюза связано с вопросами безопасности. Глава германского оборонного ведомства подчеркнула, что если на Западных Балканах не будет сильного европейского влияния, то «там будут другие — Россия или Китай».

Ранее в Литве рассказали, к чему приведет принятие Украины, Молдавии и Грузии в ЕС.

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