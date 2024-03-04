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Медведев: концепция «Украина — не Россия» должна исчезнуть навсегда

Медведев заявил, что концепция «Украина — не Россия» должна исчезнуть навсегда

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что концепция »Украина — не Россия» должна исчезнуть. Об этом он сказал на марафоне «Знание.Первые» на Всемирном фестивале молодежи, передает РИА Новости.

«Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина — это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина — это, безусловно, Россия», — заявил Медведев.

По его словам, территории по обеим сторонам Днепра являются частью российских стратегических и исторических границ

До этого Мдведев заявил, что Россия не пытается расширить свои границы путем захвата территории Украины, ее действия являются вынужденными. По его словам, действия России на Украине являются «особым случаем» и вынужденным ответом «на русофобскую политику бандеровского режима и коллективного Запада, на его стремление разрушить нашу государственность, подорвать независимость и суверенитет». Он также добавил, что у России нет территориальных споров со странами СНГ.

Ранее Медведев предрек западным политикам уход в небытие.

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