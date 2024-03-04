Экономист указал на важный момент в послании Путина Федеральному собранию

Важнейшим моментом в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию является курс на высокотехнологичное развитие экономики страны. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил экономический обозреватель Никита Комаров. Он подчеркнул, что успехи в этом направлении уже есть, указав на два момента.

«Первый — рост расходов на НИОКР. До двух процентов ВВП, у нас сейчас где-то 1,2 процента. То есть увеличение в два раза. И подготовка высококвалифицированных кадров — миллион к 2028 году», — отметил Комаров.

Он добавил, что на сегодняшний день технологический суверенитет стал основным драйвером развития экономики РФ. А значит, этот курс будет продолжен и ускорен.

Согласно данным ВЦИОМ, более 80% опрошенных граждан России, которые наблюдали за посланием Путина Федеральному собранию, считают, что у главы государства есть четкий план развития страны на несколько лет вперед и он сможет его реализовать.

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявлял, что реализация решений и инициатив Путина, озвученных в послании, определит прорывное развитие России на десятилетия вперед.

Ранее Путин назвал братство народов главной силой России.