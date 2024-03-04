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Медведев назвал Украину Россией

Дмитрий Медведев назвал концепцию «Украина — это Россия» правильной

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Павел Бедняков/РИА Новости

Концепция о том, что «Украина — это не Россия» должна окончательно исчезнуть из восприятия человечества, так как правильно считать, что Украина — это, безусловно, Россия. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на выступлении на Всемирном фестивале молодежи, передает РИА Новости.

«Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что «Украина — это не Россия». Подобная концепция должна исчезнуть навсегда. Ведь Украина — это, безусловно, Россия», — отметил политик, после чего в зале часть слушателей ему поаплодировали.

Свое заявление Медведев сделал на фоне карты Европы, где представлены в том числе Россия и Украина. Бывший премьер страны заметил, что Украина является «несостоявшейся страной» и она губительна «прежде всего для самих украинских граждан».

Он добавил, что Россия, в отличие от западных стран, не стремится получить в свое распоряжение «сокровища» страны, такие как пшеница, сталь и нефть. Медведев заверил, что для Москвы «главное богатство Украины — это люди».

«Не попади Украина в глупейшую ловушку, которую расставила США для борьбы с Россией, все могло сложиться для Киева абсолютно иначе», — заключил Медведев, размышляя о текущей стадии конфликта между странами.

В интервью российским СМИ в феврале 2024 года зампредседателя Совбеза заявлял о том, что считает некоторые украинские города русскими. По его мнению, как минимум таким городом является Одесса. Во время интервью он обратился к одесситам и пожелал им «поскорее вернуться домой».

Ранее Медведев заявил о подготовке ФРГ к войне с Россией.

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