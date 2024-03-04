Медведев заявил, что Евросоюз выбрал путь бессловесных животных

Российская Федерация готова была сотрудничать с Европейским союзом, но там выбрали путь бессловесных животных. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе марафона «Знание.Первые», передает РИА Новости.

Политик напомнил, что «в лучшие годы» товарооборот между Россией и странами ЕС доходил до €500 млрд.

«Страны-члены Евросоюза выбрали для себя совершенно иной путь – стать для Соединенных Штатов Америки, если хотите такой жесткий термин, но я его произнесу – бессловесными животными», — озвучил Медведев свою позицию.

Марафон «Знание.Первые» проводит российское общество «Знание» на Всемирном фестивале молодежи–2024.

22 февраля, отвечая на вопросы российских СМИ, Медведев заявлял, что в ближайшее время сближения России с Западом, в том числе с США, не произойдет.

Свою позицию он объяснил тем, что в настоящее время между Россией и Западом образовался «слишком глубокий разрыв» или «водораздел».

Ранее Медведев предрек западным политикам уход в небытие.