Харрис прямо обвинила Израиль в гуманитарной катастрофе в секторе Газа

Вице-президент США Камала Харрис прямо обвинила Израиль в том, что он сделал недостаточно для предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа. Замечания прозвучали на фоне растущего давления на администрацию Джо Байдена с целью «обуздать близкого союзника, который ведет войну с ХАМАС», пишет Reuters.

«Люди в Газе голодают. Условия бесчеловечны, и наша общая человечность заставляет нас действовать. Израильское правительство должно сделать больше, чтобы значительно увеличить поток помощи. Никаких оправданий», — сказала Харрис.

Как пишет Reuters, ее слова отражают «сильно разочарование, если не отчаяние в правительства США по поводу войны, которая нанесла ущерб Джо Байдену и избирателям левых взглядов в период предвыборной кампании».

Харрис подчеркнула, что Израиль должен открыть новые пограничные переходы, не вводить «ненужные ограничения» на доставку помощи, защищать гуманитарный персонал и конвои.

«ХАМАС утверждает, что хочет прекращения огня. Что ж, на столе лежит сделка. И, как мы уже говорили, ХАМАС должен согласиться на эту сделку. Давайте заключим режим прекращения огня. Давайте воссоединим заложников с их семьями. И давайте предоставим немедленную помощь жителям Газы», — призвала Харрис.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Ранее в Палестине заявили о необходимости «плана Маршалла» для сектора Газа.