В Палестине заявили о необходимости «плана Маршалла» для сектора Газа

Сектору Газа нужен «план Маршалла» из-за действий Израиля и начавшегося гуманитарного кризиса. Об этом заявил премьер-министр временного правительства Палестины Мухаммед Штайе во время встречи с делегацией членов конгресса США, сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

«Сектор Газа сталкивается с беспрецедентной гуманитарной катастрофой из-за израильской агрессии, и ему нужен «план Маршалла», включающий оказание помощи, реконструкцию и восстановление экономики, как только агрессия прекратится», — отметил Штайе в разговоре с сенаторами.

Он призвал Соединенные Штаты содействовать прекращению огня и помочь с открытием контрольно-пропускных пунктов для доставки гуманитарной помощи в анклав.

В январе палестинский премьер-министр заявил, что его израильский коллега Биньямин Нетаньяху не позволит достигнуть мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

До этого Штайе сказал, что Соединенные Штаты должны нести ответственность за атаки армии Израиля по сектору Газа.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.