Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков уточнил возможность скорой беседы Путина и Пашиняна по ОДКБ

Песков заявил, что пока в графике Путина нет разговора с Пашиняном по ОДКБ

close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Сейчас в графике президента России Владимира Путина отсутствует какой-либо разговор с премьером Армении Николом Пашиняном по поводу решения республики о работе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) или выхода из нее. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, в настоящий момент каких-то контактов на высшем уровне в графике президента не предусмотрено», — отметил он на вопрос о том, планирует ли Путин переговорить с Пашиняном и узнать о его решении по ОДКБ.

Журналист пояснил, что второго марта министр иностранных дел России Сергей Лавров прямо указал, что Москва ждет решения Еревана по статусу членства в организации.

На это представитель Кремля добавил, что контакты Путина и Пашиняна возможны при необходимости, но сейчас таких планов у Москвы не имеется.

«При необходимости [контакты на высшем уровне] могут появиться, все-таки телефонные разговоры сейчас могут быть организованы очень быстро», — заключил Песков.

Второго марта Лавров сделал несколько заявлений, затрагивающих отношения Москвы и Еревана. Глава внешнеполитического ведомства прямо указал, что Россия ждет окончательного ответа от Армении по ОДКБ.

По его словам, республика ведет курс на ухудшение отношений с Россией. Министр констатировал, что заявления Еревана об ошибочности взятого курса на сближение с Москвой способны привести к полному пересмотру двусторонних отношений.

Выступление Лаврова стало непрямым ответом на заявления Пашиняна, сделанные 28 февраля. Тогда премьер Армении пригрозил юридической заморозкой членства страны в ОДКБ. По его мнению, это связано с отсутствием четкого определения зоны ответственности ОДКБ в Армении.

Ранее в Армении заявили о готовности к открытию границы с Турцией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами