Песков уточнил возможность скорой беседы Путина и Пашиняна по ОДКБ

Сейчас в графике президента России Владимира Путина отсутствует какой-либо разговор с премьером Армении Николом Пашиняном по поводу решения республики о работе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) или выхода из нее. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, в настоящий момент каких-то контактов на высшем уровне в графике президента не предусмотрено», — отметил он на вопрос о том, планирует ли Путин переговорить с Пашиняном и узнать о его решении по ОДКБ.

Журналист пояснил, что второго марта министр иностранных дел России Сергей Лавров прямо указал, что Москва ждет решения Еревана по статусу членства в организации.

На это представитель Кремля добавил, что контакты Путина и Пашиняна возможны при необходимости, но сейчас таких планов у Москвы не имеется.

«При необходимости [контакты на высшем уровне] могут появиться, все-таки телефонные разговоры сейчас могут быть организованы очень быстро», — заключил Песков.

Второго марта Лавров сделал несколько заявлений, затрагивающих отношения Москвы и Еревана. Глава внешнеполитического ведомства прямо указал, что Россия ждет окончательного ответа от Армении по ОДКБ.

По его словам, республика ведет курс на ухудшение отношений с Россией. Министр констатировал, что заявления Еревана об ошибочности взятого курса на сближение с Москвой способны привести к полному пересмотру двусторонних отношений.

Выступление Лаврова стало непрямым ответом на заявления Пашиняна, сделанные 28 февраля. Тогда премьер Армении пригрозил юридической заморозкой членства страны в ОДКБ. По его мнению, это связано с отсутствием четкого определения зоны ответственности ОДКБ в Армении.

Ранее в Армении заявили о готовности к открытию границы с Турцией.