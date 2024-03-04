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В Кремле рассказали о планах Путина на понедельник

Песков: публичных мероприятий у Путина на понедельник не запланировано

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Сергей Гунеев/РИА Новости

У президента России Владимира Путина не запланировано публичных мероприятий на понедельник, 4 марта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

«Путин работает в Кремле. У него идут рабочие встречи служебного характера, публичных мероприятий на сегодня не запланировано. На повестке дня будет доклад Сергея Собянина о том, как развивается Москва, итоги развития», — сказал Песков.

Президент уделяет крупнейшему региону РФ повышенное внимание, поэтому регулярно сверяет время с мэром Москвы, уточнил Песков.

14 февраля Путин и Собянин посетили Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий. По словам главы российской столицы, за последние пять лет в городе реконструировали и построили два миллиона медицинских объектов. Это половина всех зданий поликлиник, это 200 зданий. 64 больницы были реконструированы, еще 18 новых были построены.

Как отметил Собянин, предположительно в 2026 году поликлиники и больницы города будут обновлены на 100%.

Ранее Собянин поддержал Путина на выборах президента России.

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