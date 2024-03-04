Политолог объяснил, почему Запад разгоняет тему нападения РФ на Германию

Журналист-международник, политолог Сергей Латышев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал переговоры немецких военных об ударах по Крымскому мосту, которые появились в распоряжении Москвы. Эксперт обратил внимание, что после этого на Западе начался марафон оправданий, а в прессе настаивают, что Россия готовится к войне с ФРГ.

По мнению Латышева, англосаксы таким образом пытаются поменять сознание немцев.

«Так контролирующие Германию англосаксы вновь пытаются столкнуть немцев и русских ради собственных интересов, что выгодно, кстати, и их европейским вассалам», — отметил журналист.

Запись переговоров была опубликована 1 марта главным редактором медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргаритой Симоньян. На ней высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали возможные поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus и потенциальную атаку на Крымский мост. Позднее канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил ее подлинность.

Позднее министр обороны Германии Борис Писториус назвал публикацию аудиозаписи «информационной войной» России. По его словам, все сценарии, которые рассматривали военные в ходе разговора, исключают участие ФРГ в конфликте.

Ранее Медведев заявил о подготовке ФРГ к войне с Россией.