Трамп одержал победу на голосованиях еще в двух штатах

Экс-президент США Дональд Трамп выиграл партийное голосование (на кокусах) у своей соперницы, бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, в Мичигане и Миссури. Об этом сообщает Associated Press (АР).

По данным агентства, в Мичигане Трамп набрал 68,1% против 26,6% у Хейли, а в Миссури — 100%.

До этого стало известно, что бывший президент США победил на партийном голосовании в штате Айдахо с результатом почти 85% голосов.

2 марта стало известно, что Трамп получит 100% голосов делегатов от штата Миссури на предстоящий съезд Республиканской партии по итогам кокусов в регионе.

1 марта действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден обратился к Трампу с призывом сотрудничать в вопросах охраны границы США и Мексики.

Ранее Трамп выиграл кокусы в штате Айова.