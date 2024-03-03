Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп одержал победу на голосованиях еще в двух штатах

Дональд Трамп победил на кокусах республиканцев в штатах Миссури и Мичиган

close
100%
Mike Segar/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп выиграл партийное голосование (на кокусах) у своей соперницы, бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, в Мичигане и Миссури. Об этом сообщает Associated Press (АР).

По данным агентства, в Мичигане Трамп набрал 68,1% против 26,6% у Хейли, а в Миссури — 100%.

До этого стало известно, что бывший президент США победил на партийном голосовании в штате Айдахо с результатом почти 85% голосов.

2 марта стало известно, что Трамп получит 100% голосов делегатов от штата Миссури на предстоящий съезд Республиканской партии по итогам кокусов в регионе.

1 марта действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден обратился к Трампу с призывом сотрудничать в вопросах охраны границы США и Мексики.

Ранее Трамп выиграл кокусы в штате Айова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами