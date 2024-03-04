Малайзия готова возобновить расследование по рейсу MH370

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что власти страны готовы при появлении «убедительных» материалов возобновить расследование по рейсу MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, который пропал 10 лет назад в рамках выполнения полета из Каула-Лумпура в Пекин. Слова главы малазийского кабмина приводит ТАСС.

«Если появятся новые убедительные доказательства того, что необходимо возобновить дело, то мы, конечно, будем счастливы это сделать», — подчеркнул Ибрагим.

До этого глава Минтранса Малайзии Энтони Локе Сиеу Фук заявил, что ведомство планирует возобновить поиски самолета.

В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который совершал рейс из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Вероятно, самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета.

По установленным данным, погода в районе исчезновения была хорошей, самолет управлялся опытными летчиками. Капитан — 53-летний подданный Малайзии Захари Ахмад Шах — работал в MAS с 1981 года, его налет достиг почти 18,5 тысячи часов, 27-летний второй пилот Фарик Аб Намид налетал почти три тыс. часов. Самолет прошел полную проверку всего за десять дней до этого рейса.

В январе 2017 года поиски Boeing MH370 были официально приостановлены. В январе 2018 малайзийское правительство дало согласие на возобновление поисков лайнера в сотрудничестве с американской компанией Ocean Infinity.

Ранее стала известна новая версия катастрофы пропавшего рейса MH370.