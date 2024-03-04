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В Эстонии назвали секрет успеха Владимира Путина

ERR: провал контрнаступления Украины дал толчок росту доверия к Путину и России

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Александр Казаков/РИА Новости

Неудачное контрнаступление украинской армии послужило толчком для роста доверия к президенту России Владимиру Путину и РФ в целом. Таким мнением в статье для ERR поделился эстонский писатель, журналист и государственный служащий Юло Маттеус.

«Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины, запутанность помощи США и общая беспомощность Запада дали мощный толчок росту доверия Путину и Российской Федерации в целом», — написал он.

По его мнению, это привело к выводу украинских военнослужащих из Авдеевки и серьезному ослаблению обороноспособности Украины. Маттеус назвал тактику ВС РФ успешной. Он также отметил, что РФ смогла развить военную промышленность, страны Запада при этом столкнулись с трудностями при оказании военной помощи Украине.

«Малочисленные профессиональные армии Запада не могут остановить Россию. Единственной страной со сравнимой численностью армии, превышающей миллион, являются Соединенные Штаты. Крупнейшие армии в Европе, такие как Франция и Германия, имеют только несколько сотен тысяч солдат», — подытожил Маттеус.

До этого экономический обозреватель Серхат Латифоглу заявлял, что заявление о российско-турецком энергетическом сотрудничестве, которое сделал Владимир Путин, имеет огромное значение для отношений между двумя странами.

Ранее россияне рассказали о своем доверии Путину.

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