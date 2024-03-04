Германия после объединения заявляла России, что только мир будет исходить с немецкой земли, но нарушила свое обещание во время конфликта на Украине. Об этом заявил экс-глава парламентской редакции Bild Айнар Кох в статье для Deutschland Kurier.

По его словам, сейчас Германия заходит особенно далеко, потому что ее офицеры обсуждали возможную отправку войск на Украину в обход парламента. По его мнению, канцлер ФРГ Олаф Шольц не сможет повлиять на эту ситуацию, так как он известен своей «забывчивостью».

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов.

2 марта министерство обороны Германии подтвердило факт прослушивания высокопоставленных офицеров немецкой армии, однако в ведомстве не смогли сказать, были ли внесены изменения в версию разговора.

Авторы газеты Berliner Zeitung назвали подлинным разговор высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост.

Ранее сообщалось, что в бундестаге запросили комитет по обороне из-за слитого разговора военных.