Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии заявили, что ФРГ нарушила обещания, данные при объединении

Колумнист Deutschland Kurier Кох: ФРГ нарушила данные при объединении обещания

close
100%
Fabrizio Bensch/Reuters

Германия после объединения заявляла России, что только мир будет исходить с немецкой земли, но нарушила свое обещание во время конфликта на Украине. Об этом заявил экс-глава парламентской редакции Bild Айнар Кох в статье для Deutschland Kurier.

По его словам, сейчас Германия заходит особенно далеко, потому что ее офицеры обсуждали возможную отправку войск на Украину в обход парламента. По его мнению, канцлер ФРГ Олаф Шольц не сможет повлиять на эту ситуацию, так как он известен своей «забывчивостью».

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов.

2 марта министерство обороны Германии подтвердило факт прослушивания высокопоставленных офицеров немецкой армии, однако в ведомстве не смогли сказать, были ли внесены изменения в версию разговора.

Авторы газеты Berliner Zeitung назвали подлинным разговор высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост.

Ранее сообщалось, что в бундестаге запросили комитет по обороне из-за слитого разговора военных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами