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Стали известны бюджеты парламентских партий РФ за 2023 год

«Ъ»: почти все партии потратили в 2023 году больше, чем получили

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Мария Девахина/РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ опубликовала отчеты партий о полученных и израсходованных средствах за последний квартал 2023 года, что позволило подвести итоги за весь год. Выяснилось, что практически все партии, кроме «Единой России» (ЕР), потратили за прошедший год больше, чем получили, сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечается, перерасход средств стал возможен благодаря остаткам на счетах, накопленным за предыдущий год.

Самый большой доход показали единороссы, которые собрали 8,8 млрд руб., что на 400 млн больше, чем в 2022 году. КПРФ и ЛДПР собрали 1,7 млрд и 741 млн руб. соответственно. «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) получила 719 млн руб., а «Новые люди» — 491 млн руб.

Главным источником средств для парламентских партий остается федеральный бюджет, из которого им выделяются средства по итогам выборов в Госдуму (152 руб. за каждый полученный по партийным спискам голос).

Среди расходов партий традиционно лидируют траты на содержание собственной инфраструктуры: региональных отделений и руководящих органов. ЕР в прошлом году потратила на эти цели 6,7 млрд руб. КПРФ — около 1,4 млрд руб. ЛДПР — 587 млн руб., в то время как СРЗП — 403 млн руб. Наконец, у «Новых людей» отделениям и руководящим органам досталось 495 млн руб.

До этого сообщалось, что «Единая Россия» проведет предварительное онлайн-голосование после выборов президента.

Ранее за рубежом началось досрочное голосование на выборах президента России.

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