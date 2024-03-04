Президент Сирии Башар Асад в интервью каналу Соловьев Live заявил, что глава Украины Владимир Зеленский был намного успешнее в роли комедианта, чем в роли лидера нации.

Асад, отвечая на вопрос, отразились ли на нем санкции, введенные украинским президентом, пошутил, что они у него «вызвали нервное расстройство».

По словам Асада, Зеленский является комиком. Это было его профессией до того, как он стал президентом. Асад подчеркнул, что Зеленский был намного успешнее в качестве комедианта, а не лидера нации.

До этого бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президента Украины Владимира Зеленского и начальника военной разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) скоро ликвидируют, поскольку они больше не нужны Вашингтону.

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил, что украинские бизнесмены, крупные политики и олигархи бросили Зеленского и перешли на сторону бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.