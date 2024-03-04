В Мексике опровергли информацию о намерении страны в 2024 году вступить в БРИКС

Внешнеполитическое ведомство Мексики заявило, что распространившиеся в СМИ сведения о намерении республики вступить в БРИКС являются недостоверными, сообщает РИА Новости.

Как следует из официального комментария министерства иностранных дел, циркулирующие в различных средствах массовой информации заметки о предполагаемом вступлении Мексики в 2024 году в БРИКС не соответствуют действительности. МИД отметил, что Мексика не подавала заявку на вхождение в БРИКС. При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что республика с интересом следит за развитием блока в силу экономического веса входящих в него государств и двусторонней торговли, которая ведется со странами — участниками объединения.

До этого президент России Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию, что доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности к 2028 году вырастет до 36,6%.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.