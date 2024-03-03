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Вучич не исключил отправку на Украину военных с Запада

Вучич заявил, что нельзя исключать отправку военных на Украину

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в нынешних условиях не стоит исключать отправку странами Запада своих военных на Украину. Его слова приводит ТАСС.

«Нас ожидает множество сложных ситуаций. Когда впервые были упомянуты западные танки на Украине, многие говорили, что этого никогда не произойдет, но это произошло. Упоминались западные самолеты, многие говорили, что этого никогда не будет, но это произошло. Сейчас идут разговоры о западных войсках на Украине. Некоторые говорят, что этого не случится, но это произойдет», — сообщил Вучич.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что положение Вооруженных сил Украины резко ухудшается, что ведет к тому, что лидеры европейских стран обсуждают возможность отправки сил НАТО на конфликт.

Также обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский сообщал, что российские войска охотятся на украинские радары и системы противовоздушной обороны (ПВО) в зоне проведения спецоперации. По словам Подгурского, российские войска атакуют украинские объекты с помощью ракет Х-31П и Х-59.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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