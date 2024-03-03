Папа Римский призвал мир к разоружению

Папа Римский Франциск призвал страны к прекращению гонки вооружений и восстановлению доверия. Его слова приводит ТАСС.

«Сколько ресурсов тратится на военные расходы, и из-за нынешней ситуации они продолжают увеличиваться. Я очень надеюсь, что международное сообщество поймет, что разоружение — это обязанность, моральная обязанность», — сообщил папа Римский.

До это сообщалось, что папа Римский Франциск в Ватикане принял канцлера ФРГ Олафа Шольца на аудиенции, в ходе которой обсуждалось прекращение боевых действий на Украине. Отмечается, что после аудиенции Шольц провел переговоры с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и обсудил с ним «хорошие отношения и плодотворное сотрудничество между Святым престолом и Германией, подчеркивающие важность христианской веры в немецком обществе».

Также стало известно, что папа Римский Франциск воздерживается от активной деятельности из-за гриппа. 24 февраля аудиенции у Франциска были временно отменены из-за недомогания понтифика.

Ранее папа Римский заявил, что считает недопустимыми религиозные гонения в отношении Украинской православной церкви (УПЦ).