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Испанская газета представила последствия избрания Трампа для Европы

Pais: после выборов в США может встать вопрос о ядерном зонтике для защиты ЕС

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Министерство обороны РФ

Выборы президента США могут повлиять на необходимость обсудить вопрос, на каких условиях ядерные державы Великобритания и Франция, готовы предпринять шаги в защиту своих партнеров в Европе. Об этом пишет El Pais.

Газета полагает, что возможное избрание Дональда Трампа, выражавшего скептицизм в адрес НАТО, может привести к началу дебатов о новом ядерном зонтике для защиты Европы. После выборов в США в ноябре, полагает газета, возможно придется в срочном порядке обсуждать вопрос о том, при каких обстоятельствах и на каких условиях Лондон и Париж могли бы рассмотреть возможность защитить своих партнеров.

Газета подчеркивает, что Европа уже ведет подготовку к сценарию гипотетической войны, а страны ЕС наращивают свои военные расходы.

До этого немецкое издание Die Welt заявило, что слова президента России Владимира Путина о возможном использовании ядерного оружия в случае прямого участия западных стран в вооруженном конфликте на Украине вызвали панику в Германии. Журналисты издания считают, что именно Путин угрожает Западу, а не наоборот.

Ранее СМИ назвали причину, по которой в НАТО обсуждают отправку войск на Украину.

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