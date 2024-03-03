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В США призвали НАТО прислушаться к словам Путина о ядерном оружии

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: НАТО стоит прислушаться к предупреждению Путина

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что странам НАТО стоит прислушаться к предупреждению президента России Владимира Путина об угрозе ядерного конфликта из-за действий Запада. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По словам Джонсона, российский лидер, в отличие от президента США Джо Байдена, «не несет чушь», а каждое его слово «имеет глубокий смысл».

«Если Путин что-то говорит, это точно не блеф, он не игрок в покер», — отметил экс-аналитик ЦРУ

Джонсон обратил внимание, что Путин неоднократно говорил об опасности военного освоения Украины, однако западные лидеры игнорировали его слова. По его мнению, теперь, помимо Украины, также демилитаризуется и НАТО.

29 февраля в ходе послания Федеральному собранию российский президент заявил, что у РФ есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада, и противники должны не забывать об этом. Он подчеркнул, что последствия для возможных интервентов в Россию будут намного трагичнее, нежели в прошлом.

Позднее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ утверждал, что альянс не видит угрозы применения ядерного оружия со стороны России.

Ранее в Германии испугались слов Путина о ядерном оружии.

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