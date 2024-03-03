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Израильский политик спрогнозировал ужесточение позиции в отношении России

Израильский политик Вайтман: позиция Тель-Авива в отношении Москвы ужесточится

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Reuters

Представитель израильской правящей партии «Ликуд» Амир Вайтман заявил, что позиция Израиля в отношении Российской Федерации станет более агрессивной. Об этом сообщает Business Insider.

Вайтман считает, что заявление постпреда Израиля при ООН Гилада Эрдана о работе Иерусалима над предоставлением Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотниками, было сделано не на ровном месте.

По словам лидера партии, оно предшествовало началу в Москве переговоров палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газа.

Вайтман подчеркнул, что российская сторона вовлечена в происходящие в Израиле, но уровень этого неясен.

До этого Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и другие страны Запада «носятся с идеей» объявления Палестины 194-й страной ООН. 

Накануне Лавров заявил, что США ведут дело к тому, что палестинцы государства своего не получат, вместо этого США создадут «красивую картинку» без изменения статус-кво. По его мнению, Вашингтон взял на себя функции «подпольной переговорной работы».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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