Встреча глав МИД РФ и Словакии в Турции стала примером суверенной политики

Встреча главы МИД Словакии Юрая Бланара с российским коллегой Сергеем Лавровым можно считать «примером взвешенной суверенной внешней политики республики». Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает ТАСС.

«Я был полностью информирован об этой встрече, состоявшейся на полях саммита в Турции, и рекомендовал нашему министру участвовать в ней. На встрече обсуждались вопросы, связанные с предстоящим саммитом по Украине в Швейцарии, и возможности мирного урегулирования конфликта», — сообщил Фицо.

До этого сообщалось, что Лавров и Бланар на полях Анталийского дипломатического форума в Турции обсудили ситуацию на Украине. Отмечается, что российская сторона выразила готовность восстановить отношения со Словакией на межпарламентском уровне, а также в культурно-гуманитарной и военно-мемориальной сферах.

При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил разочарование неформальным саммитом по Украине во Франции. Он отмечал, что на мероприятии «не было ни слова о мире». Он также сообщил, что заявил в Париже о том, что Братислава «никогда не согласится отправить словацкие войска на войну на Украину».

Ранее стали известны подробности саммита по Украине во Франции.