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Байдена поддерживают менее 20% американцев

NYT: только 17% граждан США уверенно поддерживают Байдена на посту президента

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Manuel Balce Ceneta/AP

Менее 20% граждан Соединенных Штатов поддерживают Джо Байдена на посту президента страны. Это следует из опроса, проведенного изданием New York Times.

Отмечается, что Байден пользуется поддержкой лишь у 17% зарегистрированных американских избирателей. При этом среди молодежи от 18 до 29 лет это значение составило 8%, а среди граждан от 30 до 44 лет — только 7%.

Также из исследования следует, что 61% американцев не поддерживает Байдена. 65% граждан США считают, что США находятся на неверном направлении своего развития.

2 марта Байден не стал комментировать возможность контактов с главой Российской Федерации Владимиром Путиным и перспективы переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

Днем ранее экс-президент США Дональд Трамп на его странице в соцсети Truth Social назвал Джо Байдена самым нечестным и некомпетентным президентом в истории страны

До этого Трамп рассказал, кто мог бы стать кандидатом в вице-президенты США.

Ранее сообщалось, что президентство Дональда Трампа сочли уже решенным вопросом.

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